Le previsioni meteo per domenica 2 gennaio

Le previsioni meteo del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare dicono che domenica sarà una giornata serena in tutta Italia: non è prevista pioggia. Di mattina potrebbe esserci nebbia in varie zone del Centro-Nord, e poche nuvole sparse in Toscana, Liguria e Sardegna, ma nel resto delle regioni sarà soleggiato. Di pomeriggio le nuvole aumenteranno nelle regioni settentrionali, mentre al Centro e al Sud sarà sereno. Di sera torneranno banchi di nebbia soprattutto in Pianura Padana mentre di notte ci saranno schiarite al Nord.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.