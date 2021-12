Il governo ha deciso di calmierare il prezzo delle mascherine FFP2

In base al nuovo decreto approvato dal governo, che prevede tra le altre cose nuove regole sulla quarantena, i prezzi delle mascherine FFP2 verranno prossimamente calmierati, ovvero verrà fissato un limite al prezzo di vendita al dettaglio. Il decreto prevede che il commissario per l’emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, sigli un “protocollo d’intesa” perché farmacie e rivenditori autorizzati vendano le mascherine FFP2 a prezzi contenuti. Al momento non è stato ancora deciso un prezzo, ma nei giorni scorsi il sottosegretario alla Salute Andrea Costa aveva detto che potrebbe essere fissato a 1 euro.

Dal 25 dicembre le mascherine FFP2 sono obbligatorie in alcuni luoghi al chiuso e sui trasporti pubblici. Dal 31 dicembre, inoltre, devono essere indossate obbligatoriamente nel periodo di autosorveglianza a cui sono tenute le persone che hanno ricevuto il richiamo o la seconda dose da meno di quattro mesi e che hanno avuto un contatto con un positivo al coronavirus.

A causa delle recenti nuove regole sull’uso delle FFP2, molte persone in questi giorni le hanno acquistate per la prima volta, e l’elevata richiesta ne ha favorito in alcuni casi l’aumento dei prezzi oltre il valore di mercato: qui avevamo spiegato come stare attenti alle fregature.