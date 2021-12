I dati sul coronavirus in Italia di oggi, venerdì 24 dicembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 50.599 casi positivi da coronavirus e 141 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 9.850 (105 in più di ieri), di cui 1.038 nei reparti di terapia intensiva (15 in più di ieri) e 8.812 negli altri reparti (90 in più di ieri). Sono stati analizzati 277.690 tamponi molecolari e 652.085 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 12,74 per cento, mentre quella dei test antigenici del 2,33 per cento. Nella giornata di giovedì i contagi registrati erano stati 44.586 e i morti 168.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (16.044), Veneto (5.074), Piemonte (4.609), Campania (4.541), Lazio (3.475).

Le principali notizie della giornata

• Giovedì il governo ha annunciato nuove restrizioni, decise soprattutto per contrastare la rapidissima diffusione della variante omicron. Diventerà obbligatorio indossare le mascherine all’aperto in tutta Italia, ma nei luoghi chiusi e sui trasporti pubblici saranno necessarie le FFP2. L’obbligo del Green Pass “rafforzato” è stato esteso ad altri luoghi pubblici e tra le altre cose fino al 31 gennaio saranno chiuse tutte le discoteche. Qui abbiamo messo in fila le nuove misure principali, utili da conoscere anche in vista delle festività.

• Come anticipato, le mascherine FFP2 saranno obbligatorie in luoghi chiusi come cinema e teatri, sui mezzi di trasporto pubblico (sia quelli cittadini che quelli a lunga percorrenza), per partecipare a eventi pubblici sportivi al chiuso e all’aperto, e anche per spettacoli e manifestazioni che si svolgono all’aperto. Secondo vari studi, infatti, sono più protettive di quelle chirurgiche perché proteggono anche chi le indossa, oltre alle persone attorno.

• La nuova variante omicron del coronavirus sembra causare sintomi più lievi: le prime analisi dicono che il rischio di ricovero è più basso rispetto ad altre varianti, ma l’alto numero di contagi potrebbe mettere ugualmente sotto forte stress gli ospedali.

