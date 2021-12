I dati sul coronavirus in Italia di oggi, giovedì 23 dicembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 44.595 casi positivi da coronavirus e 168 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 9.745 (191 in più di ieri), di cui 1.023 nei reparti di terapia intensiva (13 in più di ieri) e 8.722 negli altri reparti (178 in più di ieri). Sono stati analizzati 261.745 tamponi molecolari e 639.705 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 12,19 per cento, mentre quella dei test antigenici dell’1,98 per cento. Nella giornata di mercoledì i contagi registrati erano stati 36.283 e i morti 146.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (12.913), Veneto (5.023), Piemonte (4.304), Campania (3.599) e Lazio (3.006).

Le principali notizie della giornata

• L’Istituto Superiore di Sanità ha stimato che in Italia la variante omicron del coronavirus sia responsabile del 28% dei nuovi casi di positività registrati: è il risultato preliminare di un’indagine rapida condotta sui campioni raccolti con circa 2mila tamponi eseguiti il 20 dicembre, su cui però saranno necessarie ulteriori analisi. Lo abbiamo spiegato meglio qui.

• Nell’ultima settimana c’è stato un significativo aumento dei contagi, e sono cresciuti anche i ricoveri in terapia intensiva e i morti. A causa dell’aumento dei ricoverati, Liguria, Marche, Veneto e provincia autonoma di Trento sono passate dalla zona bianca alla zona gialla, aggiungendosi alla provincia autonoma di Bolzano, alla Calabria e al Friuli Venezia Giulia. Tra quelle in cui la situazione epidemiologica sembra essere peggiorata rapidamente ci sono la Lombardia e l’Emilia-Romagna. Ne abbiamo parlato nel consueto articolo del giovedì sulla situazione dell’epidemia e delle vaccinazioni in Italia nell’ultima settimana.

