Nel Regno Unito si discute di questa foto

Da lunedì nel Regno Unito si discute molto di una foto, pubblicata dal Guardian, che mostra il primo ministro Boris Johnson insieme a sua moglie e diversi membri del suo staff nel giardino della residenza del primo ministro, a Londra. Alcune persone sono sedute sul prato, mentre sul tavolo si vedono una bottiglia di vino e del formaggio.

La foto risale al 15 maggio 2020, durante il primo lockdown per il coronavirus, quando era vietato uscire di casa se non per ragioni inderogabili, così come partecipare a feste fra amici o colleghi.

«Guardate la foto: vi sembra una riunione di lavoro, o un evento mondano? Credo che la risposta sia piuttosto ovvia», ha detto il capo del Partito Laburista, Keir Starmer. Non è la prima volta che Johnson e il suo staff vengono criticati per una presunta violazione delle restrizioni per la pandemia: a inizio dicembre era emerso che sia lo staff di Johnson sia quello di alcuni ministri avevano organizzato delle feste in ufficio in occasione del Natale del 2020, un altro periodo in cui il Regno Unito si trovava in lockdown.

???????????????????? | BREAKING: Boris Johnson has been pictured with wine and cheese alongside his wife and up to 17 staff in the Downing Street garden – while the U.K. was in LOCKDOWN. But Downing Street say they were working

Il governo Johnson si è difeso sostenendo che la foto non mostra alcuna violazione delle regole, anche se in modo piuttosto confuso.

Il vice-primo ministro Dominic Raab ha detto a BBC News che le persone nella foto stavano bevendo dopo una giornata di lavoro, ma che il rischio di diffusione del contagio è stato minimo perché il ritrovo si è tenuto all’aperto. Poche ore dopo un portavoce di Johnson ha corretto Raab sostenendo che l’incontro mostrato era in realtà una riunione di lavoro. Anche Johnson, in serata, ha spiegato: «[la foto mostra] il posto dove vivo e dove lavoro. Questi erano incontri di lavoro, con persone che stavano parlando di lavoro».

Al tavolo di Johnson, oltre a sua moglie Carrie, si vedono l’ex collaboratore Dominic Cummings e il segretario personale di Boris Johnson, Martin Reynolds. Assieme ad altre persone, sembra che Reynolds faccia parte della commissione interna che sta indagando sulle feste natalizie del 2020, per capire se ci sia stata una violazione di qualche regola sulle restrizioni per il coronavirus.

I am told that this man having wine and cheese with the PM is Martin Reynolds, Boris Johnson’s Principal Private Secretary.

Mr Reynolds appears to be assisting with the investigation into parties in Downing Street last year. He emailed staff about it on Monday. pic.twitter.com/ewc3LaRT1x

— Tony Diver (@Tony_Diver) December 19, 2021