I dati sul coronavirus in Italia di oggi, lunedì 13 dicembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 12.712 casi positivi da coronavirus e 98 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 7.807 (281 in più di ieri), di cui 856 nei reparti di terapia intensiva (27 in più di ieri) e 6.951 negli altri reparti (254 in più di ieri). Sono stati analizzati 95.069 tamponi molecolari e 218.467 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata dell’11,81 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,68 per cento. Nella giornata di domenica i contagi registrati erano stati 19.207 e i morti 66.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Veneto (2.096), Emilia-Romagna (1.828), Lazio (1.470), Lombardia (1.339) e Piemonte (1.227).

Le principali notizie della giornata

• Da oggi, lunedì 13 dicembre, la Calabria è passata dalla zona bianca alla zona gialla, aggiungendosi a Friuli Venezia Giulia e alla provincia autonoma di Bolzano. Come abbiamo ricordato in questo articolo, l’unica differenza tra le regole della zona gialla e quelle della zona bianca riguarda l’uso delle mascherine, che nella prima sono obbligatorie anche nei luoghi all’aperto, e non solo nei luoghi chiusi, in quelli affollati all’aperto e sui trasporti pubblici.

• Una nota del ministero della Salute diffusa da Repubblica ha chiarito che il Green Pass verrà rilasciato anche alle bambine e ai bambini tra 5 e 11 anni, come a tutte le persone con più di 12 anni a cui viene somministrato il vaccino contro il coronavirus. C’è però qualche differenza rispetto alle circostanze in cui sarà necessario esibirlo. A questo proposito, la vaccinazione contro il coronavirus di bambine e bambini di età compresa fra 5 e 11 anni comincerà il 16 dicembre.

• A ogni modo, il governo deve decidere sullo stato di emergenza, lo strumento giuridico che ha reso possibili le norme per contenere la pandemia, è già stato prorogato varie volte e scade a fine anno.

