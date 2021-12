Dove vedere il Gran Premio di Abu Dhabi di Formula 1 in TV e in streaming

Il Gran Premio di Abu Dhabi è l’ultimo appuntamento del Campionato mondiale di Formula 1. Max Verstappen e Lewis Hamilton sono a pari punti nella classifica piloti e l’esito della gara deciderà a chi andrà il titolo mondiale di quest’anno. Chi arriverà prima dell’altro nelle prime dieci posizioni nell’ordine di arrivo (quelle che assegnano punti) vincerà il titolo. In caso di nuovo pari merito, il titolo andrà a Verstappen, perché ha vinto più gare di Hamilton (nove contro otto). In ballo c’è anche il campionato costruttori: la Mercedes è prima con 587,5 punti, la Red Bull segue a 28 punti di distanza. Qui rientreranno anche i secondi piloti di entrambe le scuderie, Sergio Perez per la Red Bull e Valtteri Bottas, all’ultimo Gran Premio con la Mercedes.

Dove si vede il Gran Premio di Abu Dhabi

Le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi sono in programma sabato pomeriggio a partire dalle 14. In Italia verranno trasmesse in diretta da Sky Sport e in chiaro sul digitale terrestre da TV8. La gara di domenica inizierà alla stessa ora e sarà trasmessa in diretta sia da Sky che da TV8 con il commento di Carlo Vanzini, Marc Gené e Roberto Chinchero.

