Le previsioni meteo per mercoledì 8 dicembre

Per mercoledì 8 dicembre sono previste nevicate in buona parte del Nord Italia, in particolare nel centro e nell’ovest della Pianura Padana. Dovrebbe nevicare anche sugli Appennini dell’Italia centrale, sopra i 1.100 metri. Pioverà invece in Toscana, nel Lazio e lungo la costa adriatica, e dal pomeriggio in Campania, Molise, Puglia e Basilicata. Ci sarà un calo delle temperature minime nelle regioni meridionali e un marcato calo delle temperature massime nel Nord Ovest, in Lombardia e in Veneto.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.