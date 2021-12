Le previsioni meteo per martedì 7 dicembre

Secondo le previsioni meteo, martedì 7 dicembre farà freddo e ci sarà tempo variabile. Al Nord ci sarà cielo sereno, tranne sulle Alpi, in Piemonte e in Valle d’Aosta, dove sarà molto nuvoloso e nevicherà. In Sardegna pioverà, con un miglioramento della situazione in mattinata, mentre al Centro il tempo sarà molto nuvoloso. In mattinata al Sud ci saranno piogge sparse, che continueranno nel pomeriggio in Calabria e nel nord della Sicilia. Il tempo, comunque, migliorerà in serata.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.