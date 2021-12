I dati sul coronavirus in Italia di oggi, lunedì 6 dicembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 9.503 casi positivi da coronavirus e 92 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 6.622 (289 in più di ieri), di cui 743 nei reparti di terapia intensiva (7 in più di ieri) e 5.879 negli altri reparti (282 in più di ieri). Sono stati analizzati 87.843 tamponi molecolari e 213.717 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 9,69 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,46 per cento. Nella giornata di domenica i contagi registrati erano stati 15.012 e i morti 43.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Veneto (1.709), Emilia-Romagna (1.396), Lazio (1.006), Lombardia (1.005) e Campania (783).

Le principali notizie della giornata

• Da oggi, lunedì 6 dicembre, in Italia i Green Pass sono due: quello “base”, identico alla versione in vigore dalla fine della primavera, e quello “rafforzato”, obbligatorio per accedere a luoghi dove si tengono spettacoli, eventi sportivi, per la consumazione al tavolo di bar e ristoranti al chiuso, per feste, discoteche e cerimonie pubbliche. Il Green Pass “base” viene rilasciato anche con un tampone negativo fatto nelle precedenti 48 ore, come accade già ora; il Green Pass nella versione “rafforzata” (che i giornali hanno chiamato “Super Green Pass”) si può ottenere invece solo con la vaccinazione o con la guarigione dal coronavirus. Le misure sul Green Pass sono entrate in vigore insieme alle nuove limitazioni relative ai trasporti. Qui abbiamo messo in fila un po’ di cose utili da sapere.

• Sempre da oggi, la Provincia autonoma di Bolzano è passata dalla zona bianca alla zona gialla, con il conseguente obbligo di utilizzo delle mascherine anche all’aperto. La sola altra regione in cui sono attualmente in vigore queste restrizioni è il Friuli Venezia Giulia, passato in zona gialla lunedì 29 novembre.

