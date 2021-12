Il Mondiale di Formula 1 si assegna domani se

Il penultimo Gran Premio della stagione di Formula 1 si corre domani sera sul circuito cittadino di Gedda, in Arabia Saudita. A seconda dell’esito potrebbe decidere il vincitore del Mondiale. I piloti che possono vincerlo sono due: Max Verstappen della Red Bull e Lewis Hamilton della Mercedes. Il primo ha 351,5 punti, il secondo ne ha otto in meno (343,5).

AS IT STANDS ????????@Max33Verstappen can clinch the championship this weekend if he outscores Lewis Hamilton by 18 points#SaudiArabianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/DS7FIyTdMN — Formula 1 (@F1) December 3, 2021

Il favorito è quindi Verstappen, che ha 24 anni e non ha mai vinto un Mondiale. Hamilton è però il campione del mondo in carica, ha già vinto sette titoli in carriera (come Michael Schumacher) e ha vinto le ultime due gare disputate anche grazie a un netto e inaspettato miglioramento delle prestazioni della sua Mercedes.

In Arabia Saudita Verstappen ha diverse possibilità per diventare campione del mondo: se finisce primo, ottiene il punto addizionale per il giro veloce e Hamilton non va oltre la sesta posizione; se arriva primo, ma senza giro veloce, e Hamilton non va oltre la settima posizione; se arriva secondo con il giro veloce e Hamilton non va oltre la decima posizione, o se arriva secondo e Hamilton non va a punti.

Hamilton non può vincere il titolo, ma potrebbe superare Verstappen in prima posizione presentandosi così in vantaggio al Gran Premio di Abu Dhabi, in programma il prossimo fine settimana. I due piloti potrebbero arrivare all’ultima gara della stagione anche a pari punti, come mai è successo finora nella storia della Formula 1. Se infatti a Gedda Hamilton arriva primo e fa il giro veloce (26 punti totali) e Verstappen secondo (18 punti), andrebbero entrambi a 369,5 punti in classifica.

La Formula 1 sta correndo in Arabia Saudita per la prima volta nella sua storia. Il circuito di Gedda, città portuale di 3 milioni e mezzo di abitanti affacciata sul Mar Rosso, è cittadino ed è stato appena costruito. Le qualifiche inizieranno quando in Italia saranno le 18 di sabato mentre la gara è in programma domenica alle 18.30.