Lewis Hamilton partirà dalla pole position nel penultimo Gran Premio del Mondiale di Formula 1

Lewis Hamilton ha ottenuto la pole position nel Gran Premio d’Arabia Saudita: domani sera partirà dalla prima posizione davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas e a Max Verstappen, il pilota con cui si contenderà la vittoria del Mondiale. Verstappen ha ottenuto il terzo tempo ma negli ultimi secondi delle qualifiche, mentre tentava di levare la pole a Hamilton, è andato a sbattere contro le barriere del circuito cittadino di Gedda. Non si sa ancora se e quanto abbia danneggiato la macchina, ma la sua gara di domani può dirsi già complicata.

A dramatic ending to qualifying in Jeddah!

Max Verstappen hits the barriers on his final flying lap ????

Leaving him in P3 – with title rival Lewis Hamilton taking pole!#SaudiArabianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/1yFZfDdBQS

