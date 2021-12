Cosa dicono i nuovi dati ISTAT sul lavoro

Rispetto a settembre l’aumento del numero di persone in cerca di lavoro (+2,2%), ha riguardato invece sia gli uomini sia le donne, e soprattutto chi ha più di 24 anni. Il tasso di disoccupazione è salito invece al 9,4% (un aumento di 0,2 punti percentuali), nonostante tra i giovani sia sceso al 28,2% (in diminuzione di 1,4 punti percentuali).

Per quanto riguarda le variazioni su base annua, il numero di occupati rispetto all’ottobre del 2020 è cresciuto dell’1,7%: gli occupati oggi sono 390mila in più rispetto a un anno fa, ma sono ancora circa 200mila in meno rispetto al febbraio del 2020, quando cominciò la pandemia. Nell’ultimo anno sono anche diminuite sia le persone in cerca di lavoro (-5,6%, pari a 139mila persone in meno), sia quelle inattive tra i 15 e i 64 anni (-3,1%, pari a 425mila in meno).

Su base annua la differenza tra uomini e donne rimane comunque piuttosto pronunciata: oltre i due terzi dei nuovi posti di lavoro sono andati a uomini, che hanno ottenuto 271mila nuovi posti di lavoro, mentre le donne appena 118mila. In termini percentuali l’occupazione è aumentata di 2,1 punti per gli uomini e di 1,2 punti per le donne. Dati simili per il calo della disoccupazione: ci sono 117mila disoccupati in meno tra gli uomini e soltanto 22mila tra le donne.