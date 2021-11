Eric Zemmour non è esattamente un candidato formidabile

Eric Zemmour, popolarissimo giornalista e conduttore di estrema destra che si oppone al multiculturalismo, al femminismo e all’accoglienza delle persone migranti, dovrebbe ufficializzare la propria candidatura alle presidenziali francesi del 2022 nei prossimi giorni. Finora, da candidato ufficioso, ha avviato una specie di campagna elettorale in giro per il paese con il pretesto di presentare il suo ultimo libro, e ha accentrato intorno a sé il dibattito delle presidenziali: è incluso nei sondaggi (che lo danno al secondo posto dopo l’attuale presidente Emmanuel Macron) e partecipa ai dibattiti televisivi con chi è già candidato.

Nelle ultime settimane, però, Zemmour ha commesso una serie di errori piuttosto grossolani, e il successo della sua pre-campagna elettorale ha subito una brusca interruzione.

Lo scorso 20 ottobre, durante la visita a una fiera dedicata alla sicurezza a Villepinte, a circa trenta chilometri da Parigi, Zemmour ha puntato un fucile ad alta precisione contro i giornalisti presenti: «Non ridete più ora, eh…indietreggiate», ha detto ridendo. A parte il fatto di aver puntato un’arma contro qualcuno, in molti hanno fatto notare che durante un suo precedente comizio Zemmour aveva dichiarato di voler «ridurre il potere dei media».

En visite au salon Milipol, Éric Zemmour pose avec le sniper utilisé par le Raid. « Ça rigole plus là hein…Reculez ! », dit-il à la presse pic.twitter.com/oXKsGlZ4qG — Lucas Burel (@L_heguiaphal) October 20, 2021

Il 13 novembre, nel sesto anniversario degli attentati al Bataclan del 2015, Zemmour si è presentato davanti alla sala concerti accusando l’allora presidente Hollande di non aver «protetto i francesi» e di aver preso la «decisione criminale di lasciare aperti i confini». La sua presenza e ciò che ha detto sono stati criticati dalle persone sopravvissute, dai parenti delle vittime, da vari politici e associazioni: non solo hanno contestato la sua presenza («Nessun politico aveva mai parlato il 13 novembre da uno dei luoghi presi di mira» ha detto Arthur Dénouveaux, presidente dell’associazione delle vittime “Life for Paris”), ma anche l’utilizzo di informazioni false – gli attentatori provenivano dal Belgio, erano belgi e francesi – e la strumentalizzazione politica di quanto accaduto.

Pochi giorni fa, poi, la rivista Closer ha pubblicato un articolo dicendo che Zemmour sarebbe diventato padre nel 2022: la direttrice della sua campagna elettorale, Sarah Knafo, 28 anni e con cui non è sposato, sarebbe incinta. La notizia è stata commentata semplicemente perché Zemmour, 63 anni, ha posto la difesa dei cosiddetti valori tradizionali della famiglia e del matrimonio in cima al suo programma politico.

Uno dei momenti più criticati della sua pre-campagna è stato però il viaggio a Marsiglia di venerdì 26 novembre, che secondo i giornali francesi ed europei si è trasformato in «un fiasco totale».

Quella a Marsiglia doveva essere l’ultima tappa del tour di promozione del libro di Zemmour, prima del lancio ufficiale della sua campagna elettorale. Informato della presenza dei movimenti antifascisti che avevano organizzato una protesta alla stazione di Saint-Charles, dove sarebbe dovuto arrivare, Zemmour ha preferito scendere a Aix-en-Provence, trenta chilometri prima. Una volta arrivato a destinazione, la sua passeggiata programmata in città si è trasformata in una camminata molto veloce di appena quindici minuti in una strada deserta. Senza fermarsi mai, non ha interagito con nessuno.

Più tardi, mentre si trovava in macchina, una passante gli ha fatto il dito medio e lui, dal finestrino abbassato dell’auto, ha prontamente restituito il gesto. Un fotografo dell’Agence France-Presse è riuscito a fare una foto che è circolata moltissimo e che è stata criticata un po’ da tutti perché assai poco presidenziale.

Éric Zemmour ????????à Marseille. Celui qui sera candidat à la présidentielle dans une semaine maximum fait un doigt d’honneur à une femme qui lui en fait un, en ajoutant "et bien profond", pendant que sa conseillère Sarah Knafo rit. (???? AFP de @nicotucat) pic.twitter.com/7OjGHUqa7s — Paul Larrouturou (@PaulLarrouturou) November 27, 2021

Dall’entourage di Zemmour hanno fatto sapere che si è trattato di «un gesto istintivo», e due giorni dopo lui stesso ha riconosciuto su Twitter di essere stato «molto poco elegante». Quello che ha scritto è però lontano da scuse sincere, hanno notato in molti: Zemmour ha detto che quello non era il luogo di aprire un dibattito come piace fare a lui, che non aveva tempo, e che quindi ha «usato l’unico linguaggio che voi e i vostri compagni “antifa” capite subito: il vostro». Tuttavia, imitare quella donna, ha concluso «è stato molto poco elegante, ne convengo».

Madame, ce n'était pas le lieu d'un débat comme je les aime, le temps m'était compté. J'ai donc usé du seul langage que vous et vos camarades « antifas » comprenez immédiatement : le vôtre. Toutefois, vous imiter était fort inélégant, j'en conviens bien volontiers.

E.Z. — Eric Zemmour (@ZemmourEric) November 28, 2021

Sempre a Marsiglia, Zemmour ha parlato vicino a Notre-Dame-de-la-Garde, dove l’arcidiocesi si è rifiutata di concedergli il parco della basilica. La settimana prima gli era stato rifiutato l’uso di altri spazi sia a Londra («Chiunque voglia incitare all’odio contro le persone a causa del colore della pelle o del credo religioso non è il benvenuto», aveva dichiarato Sadiq Khan, sindaco di Londra) sia a Ginevra.

Durante il suo comizio Zemmour ha detto che la città è «il contro-esempio della Francia», che è stata «disintegrata dall’immigrazione e in parte islamizzata»: «Marsiglia è il futuro della Francia tra vent’anni se non faremo nulla». E ancora: «Tutta la Francia sarà come Marsiglia se continueremo ad accogliere 400mila immigrati all’anno».

Vicino a La Canebière, la principale strada che attraversa il centro storico delle città, almeno 300 manifestanti hanno protestato contro il suo arrivo, urlandogli “fascista”, “Marsiglia antirazzista” e “vattene”.

Tutti questi episodi hanno complicato molto la posizione di Zemmour. Diversi suoi sostenitori ne stanno prendendo le distanze, forse perché in precedenza lo ritenevano un candidato presidente più capace e presentabile di quanto sta dimostrando. Il ricco mecenate dell’estrema destra, Charles Gave, presidente di un gruppo finanziario con sede a Hong Kong e che aveva prestato all’ex conduttore 300mila euro a fine settembre, ha ritirato il suo sostegno, così come alcuni esponenti politici che lo avevano inizialmente appoggiato.

Zemmour, sempre più isolato e sempre più contestato ovunque vada, sta anche calando nei sondaggi. E c’è qualcuno che sta mettendo in dubbio che possa effettivamente decidere di candidarsi o che sia in grado di poterlo fare: al momento anche «i suoi fedeli più ferventi dubitano della sua capacità di fare il grande passo», scrive Le Monde.