Weekly Beasts

Tra gli animali della settimana spuntano un po’ di volti umani: il presidente degli Stati Uniti che accarezza il tacchino che come tradizione ha graziato per il giorno del Ringraziamento, qualcuno che porta a spasso la sua capra o i suoi cammelli, e un bambino in apprensione davanti a un coati rosso che invade il suo spazio.

Prendiamo nota anche in questo spazio della comparsa del Natale e dei suoi preparativi, con la foto di una custode dello zoo di Londra che imbuca una lettera per conto dei pinguini della struttura. E finiamo con un minuscolo camaleonte (perché nato da poco) arrampicato su una matita.