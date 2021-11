È morto Stephen Sondheim, uno dei più grandi autori di musical di Broadway

Venerdì è morto Stephen Sondheim, compositore e paroliere statunitense, autore di molti spettacoli di Broadway di successo, tra i più influenti e celebrati. Aveva 91 anni. La notizia è stata diffusa dal suo avvocato e amico F. Richard Pappas, secondo cui la morte sarebbe avvenuta improvvisamente. Sondheim era nato a New York da una ricca famiglia ebrea – suo padre era proprietario di una fabbrica di vestiti – ma crebbe in Pennsylvania, dove si trasferì dopo il divorzio dei genitori. Aveva poco più di vent’anni quando scrisse il suo primo musical, Saturday Night, dopodiché nel 1957 scrisse i testi di uno dei musical più famosi di sempre, West Side Story.

Nei decenni successivi, Sondheim scrisse le musiche e i testi di quattordici musical di Broadway, di cui undici vinsero un Tony Award, i più importanti premi americani per il teatro. Uno, Sunday in the Park, vinse un premio Pulitzer. Come ha scritto il New York Times, Sondheim con le sue opere ha «alzato e reinventato lo standard artistico del musical americano», con la sua musica «sempre riconoscibile, eppure splendidamente versatile».