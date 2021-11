I tre uomini bianchi accusati di aver ucciso Ahmaud Arbery, un 25enne nero uscito di casa per fare jogging, in Georgia, sono stati giudicati colpevoli di omicidio

I tre uomini accusati di aver ucciso Ahmaud Arbery, un venticinquenne nero che era uscito di casa per fare jogging vicino a Brunswick, Georgia, Stati Uniti, sono stati giudicati colpevoli di omicidio e diverse altre accuse dalla giuria del tribunale della contea di Gylnn. I tre imputati si chiamano Travis McMichael, Gregory McMichael e William Bryan Jr: McMicheal potrebbe essere condannato all’ergastolo.

La giuria, composta da nove uomini bianchi, uno nero e due donne bianche, è arrivata a un verdetto dopo due giorni di discussione. Durante la lettura del verdetto, gli imputati sono rimasti in silenzio. I tre uomini erano bianchi e erano accusati di nove capi di imputazione: Travis McMichael, che aveva ucciso Arbery, sparandogli, è stato ritenuto colpevole di tutte le accuse, tra cui omicidio colposo e aggressione aggravata; suo padre, Gregory McMichael, è stato giudicato colpevole di otto capi di imputazione e William Bryan Jr., che aveva ripreso con il telefono gli ultimi momenti di Arbery, è stato giudicato colpevole di tre capi di imputazione.

La morte di Arbery, nel febbraio del 2020, aveva causato un’ondata di proteste e critiche per le disuguaglianze razziali nel sistema giudiziario, in particolare dopo la diffusione di un video relativo ai momenti dell’omicidio. Un primo rapporto della polizia diceva che i McMichael avevano inseguito Arbery perché sospettavano che fosse il responsabile dell’irruzione in una casa della zona.

