Le previsioni meteo per domani, lunedì 15 novembre

In generale, domani in Italia il meteo non sarà granché meglio di oggi. Al mattino pioverà su molte regioni del Nord e ci sarà un cielo molto nuvoloso su gran parte delle regioni centrali e del Sud. Verso il pomeriggio la situazione potrebbe invece in parte ribaltarsi: cielo nuvoloso al Nord e piogge (con possibili temporali) al Sud.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.