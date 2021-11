Ci sono stati violenti scontri nel carcere di Guayaquil, in Ecuador: sono morte 58 persone e ne sono rimaste ferite almeno 12

Nella serata di venerdì ci sono stati scontri violenti nel carcere di Guayaquil, la prigione più grande del paese, nell’Ecuador occidentale: secondo i dati comunicati dal governatore della provincia del Guayas, Pablo Arosemena, sono morte 58 persone e ne sono rimaste ferite almeno 12. A fine settembre in uno scontro tra bande rivali nello stesso carcere erano morte più di 100 persone.

Dall’inizio dell’anno nelle prigioni dell’Ecuador sono morte 265 persone in scontri di questo tipo. Nelle carceri di alcuni paesi latinoamericani, che sono quasi sempre sovraffollate, gli scontri mortali tra bande sono frequenti, e perlopiù iniziano per ottenere il controllo delle strutture, spesso usate come centri di gestione dei traffici di droga e altre attività criminali.