Sono state uccise più di 100 persone in uno scontro tra bande in una prigione dell’Ecuador

La lite è iniziata tra gruppi rivali della criminalità legata alla droga, secondo i media locali per ordine di potenti bande messicane che operano in Ecuador. Nelle prigioni di alcuni paesi latinoamericani, che sono quasi sempre sovraffollate, gli scontri mortali e sanguinosi fra bande sono frequenti, e iniziano per lo più per per ottenere il controllo delle strutture, usate spesso come centri di gestione dei traffici di droga e altre attività criminali.

– Leggi anche: I droni usati per portare oggetti nelle carceri