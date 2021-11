È morto Frederik Willem de Klerk, ultimo presidente bianco del Sudafrica

È morto a 85 anni Frederik Willem de Klerk, ultimo presidente bianco del Sudafrica. Durante i suoi anni alla presidenza, dal 1989 al 1994, de Klerk adottò politiche sempre più aperte nei confronti della maggioranza nera e guidò il Sudafrica verso un governo non guidato da bianchi. Una delle decisioni più importanti che prese, nel 1990, fu la liberazione di Nelson Mandela, dopo 27 anni di carcere. Proprio insieme a Mandela vinse un premio Nobel per la pace nel 1993, per gli sforzi nel mettere fine al regime dell’apartheid e per avere guidato il paese verso una transizione democratica.

De Klerk era nato a Johannesburg, la capitale, nel 1936. Nel 1994, dopo l’elezione di Mandela a presidente, ricoprì l’incarico di vicepresidente, fino al 1996, poi passò all’opposizione.