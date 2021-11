Oggi altre centinaia di migranti hanno raggiunto il confine fra Bielorussia e Polonia

Martedì altre centinaia di migranti hanno raggiunto il confine fra Bielorussia e Polonia, dove da alcuni giorni è in corso una crisi creata dal governo bielorusso guidato dal presidente Alexander Lukashenko con l’obiettivo di mettere pressione all’Unione Europea. Secondo stime della Commissione Europea, martedì mattina al confine erano presenti circa duemila persone, rispetto alle centinaia arrivate lunedì. Il Guardian ha citato un portavoce del governo polacco secondo cui starebbero raggiungendo il confine fra le tremila e le quattromila persone.

#Belarus This is what the migrant camp near Bruzgi looks like. Polish authorities estimate that there are now up to 2,000 migrants there.Overall in Belarus there might be thousands more.I don't think Lukashenko wants to de-escalate unless there is a strong response from the EU pic.twitter.com/22g1qxYtOX

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) November 9, 2021