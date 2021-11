I dati sul coronavirus in Italia di oggi, lunedì 8 novembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 4.197 casi positivi da coronavirus e 32 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 3.777 (164 in più di ieri), di cui 415 nei reparti di terapia intensiva (17 in più di ieri) e 3.362 negli altri reparti (147 in più di ieri). Sono stati analizzati 62.647 tamponi molecolari e 186.468 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 6,21 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,16 per cento. Nella giornata di domenica i contagi registrati erano stati 6.172 e i morti 26.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Emilia-Romagna (536), Lazio (449), Friuli Venezia Giulia (438), Veneto (432) e Sicilia (416).

Le principali notizie della giornata

• Oggi, lunedì 8 novembre, sono entrate in vigore le nuove regole di gestione dei contagi nelle scuole, che hanno l’obiettivo di favorire l’insegnamento in presenza ed evitare per quanto possibile la didattica a distanza. Il documento prevede una procedura «definita e standardizzata» per rendere omogenee le misure di prevenzione nelle scuole a livello nazionale e stabilisce un nuovo iter per l’introduzione della quarantena: ne abbiamo parlato meglio qui.

