Le previsioni meteo per domani, domenica 7 novembre

Secondo le previsioni meteo, domenica 7 novembre in Italia sarà una giornata prevalentemente nuvolosa. La mattina comincerà con il sole soltanto in Valle d’Aosta, e su parte del Piemonte, della Lombardia e del Veneto. Anche il sud della Sardegna avrà una mattina serena, mentre il resto dell’Italia vedrà nuvole o pioggia. Nel pomeriggio il sole dovrebbe estendersi su tutto l’arco alpino e su parte della Sicilia: ci saranno invece temporali sulla costa tirrenica, in Toscana e in Lazio, che proseguiranno anche in serata e nella notte.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.