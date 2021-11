Un’infermiera che per anni aveva finto di vaccinare migliaia di persone in Friuli Venezia Giulia è stata condannata a pagare 550mila euro di risarcimento

Martedì la sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia della Corte dei Conti, l’organo giudiziario previsto dalla Costituzione per vigilare sull’uso delle risorse pubbliche, ha condannato Emanuela Petrillo, l’infermiera che aveva fatto finta di eseguire vaccinazioni su migliaia pazienti, a pagare 550mila euro di risarcimento all’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale.

Tra il 2009 e il 2015, Petrillo aveva finto di somministrare circa 20mila vaccini a centinaia di bambini. L’azienda aveva quindi dovuto pianificare una nuova e massiccia campagna vaccinale: il risarcimento dovrà coprire i costi dell’acquisto di nuove dosi e le ore di straordinario degli infermieri che avevano dovuto somministrarle.

Petrillo, che ha 35 anni, era stata denunciata e licenziata nel 2017 quando si scoprì che anziché iniettare le dosi buttava via le siringhe ancora intatte. I colleghi si erano insospettiti quando si erano accorti che i bambini non piangevano, e l’azienda sanitaria aveva poi denunciato il comportamento dell’infermiera ai carabinieri del NAS di Treviso, che avevano iniziato un’indagine. Il processo per le ipotesi di peculato, falso e omissione d’atti d’ufficio era iniziato nel 2019 al tribunale di Udine, ed è ancora in corso: la prossima udienza sarà il 14 dicembre e la sentenza di primo grado sarà emessa a febbraio del 2022 (la sentenza della Corte dei Conti sarà effettiva solo dopo il verdetto del Tribunale di Udine).