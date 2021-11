I dati sul coronavirus in Italia di oggi, lunedì primo novembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 2.818 casi positivi da coronavirus e 20 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 3.227 (131 in più di ieri), di cui 364 nei reparti di terapia intensiva (22 in più di ieri) e 2.863 negli altri reparti (109 in più di ieri). Sono stati analizzati 45.393 tamponi molecolari e 101.332 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 5,96 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,11 per cento. Nella giornata di domenica i contagi registrati erano stati 4.526 e i morti 26.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lazio (445), Emilia-Romagna (407), Veneto (362), Campania (354) e Sicilia (295).

Le principali notizie della giornata

• Il prefetto di Trieste Valerio Valenti ha annunciato che almeno fino al prossimo 31 dicembre non si potranno più organizzare manifestazioni in piazza Unità d’Italia, dove nelle ultime settimane migliaia di persone si sono riunite per protestare contro l’obbligo del Green Pass introdotto dal governo per tutti i lavoratori.

• In questo articolo abbiamo raccontato cosa succede a un corteo dei “No Green Pass” come quello che sabato ha sfilato in centro a Milano, come la settimana precedente e come la prossima.

• La fluvoxamina, un farmaco impiegato contro depressione e disturbi d’ansia, ha dato risultati incoraggianti in un test clinico nel ridurre i rischi di sviluppare forme gravi della COVID-19: ne abbiamo parlato meglio qui.

– Leggi anche: La situazione dei vaccini in Italia, in tempo reale