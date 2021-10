La nuova vita di Amanda Knox

«Devo dire che sono contenta di non dover più far finta di non essere una mamma» ha detto Amanda Knox alla giornalista Jessica Bennet, parlando di sua figlia Eureka Muse Knox-Robinson, nata da qualche mese. Knox, che tra il 2007 e il 2015 insieme al suo ex fidanzato Raffaele Sollecito fu al centro di uno dei più noti e intricati processi della storia recente italiana, quello sull’omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher a Perugia, aveva documentato a lungo la sua gravidanza sul podcast che realizza insieme al marito. Una volta nata Eureka, però, ha aspettato mesi prima di dare la notizia, per timore dell’arrivo dei paparazzi.

Alla fine ha rivelato la nascita della bambina sul suo profilo Instagram e in un incontro organizzato con Bennet, poi raccontato in un lungo articolo uscito pochi giorni fa sul New York Times. «Documentare i dettagli più sensibili di una gravidanza attraverso un podcast, e poi presentarli strategicamente come esca ai media solo per “rivelare” tua figlia su un giornale in un tentativo di controllare cosa viene scritto su di te, può apparire contorto dal punto di vista logico» ha scritto Bennet. «Ma Amanda Knox non è mai stata una che fa ciò che le persone si aspettano da lei».

Nell’articolo non viene raccontata solo la nascita di Eureka, ma anche come Knox si sia rifatta una vita – ora ha 34 anni – dopo l’assoluzione definitiva della Cassazione per l’omicidio di Kercher, al termine di un processo che ebbe una grande risonanza anche negli Stati Uniti. Il delitto avvenne nel 2007 in una casa ai margini del centro storico di Perugia. Kercher e Knox vivevano insieme ed erano entrambe studentesse Erasmus, una inglese e l’altra americana. Cinque giorni prima che Kercher morisse, Knox aveva conosciuto Raffaele Sollecito, un ragazzo pugliese anche lui lì per studiare, con cui si era fidanzata. La notte tra il 1° e il 2 novembre di quell’anno, Kercher fu trovata morta nella sua stanza. Era nuda, coperta da un piumone e con varie ferite da arma da taglio.

I principali indiziati delle indagini che seguirono furono da subito Knox e Sollecito, oltre all’ivoriano Rudy Guede, di cui furono trovate le impronte nella stanza di Kercher. Guede fu però processato separatamente perché chiese il rito abbreviato. Fu lui l’unica persona a essere condannata per l’assassinio di Kercher, ma per «omicidio in concorso», lasciando intendere che ci fossero altre persone coinvolte. Non furono però mai individuate dalla giustizia, per via di un processo pieno di ribaltamenti ed errori procedurali.

Complessivamente, sul caso furono espressi cinque giudizi, due sentenze opposte delle Corti d’assise di Perugia e di Firenze e tre interventi della Cassazione. Knox e Sollecito furono prima condannati, poi assolti in appello, poi di nuovo condannati a seguito della decisione della Cassazione di ripetere il processo d’appello e infine assolti definitivamente nel 2015. Nel frattempo l’aspetto mediatico e quello giudiziario del caso si intrecciarono influenzando l’andamento dei processi stessi.

Fin dall’inizio si interessarono alla vicenda i giornali italiani e stranieri, soprattutto i tabloid britannici, particolarmente spregiudicati nel divulgare dettagli e avanzare ipotesi sul caso, a volte diffondendo notizie false o esagerate. E dopo la chiusura del caso continuarono a uscire articoli, libri e documentari riguardo alla vicenda. Tra gli altri, fece molto discutere il documentario di Netflix del 2016, che contiene interviste di Sollecito, di Knox e del pubblico ministero Giuliano Mignini e viene considerato uno dei racconti più completi e accurati del caso Kercher.

La presunta componente sessuale del delitto, la dinamica difficile da ricostruire, la giovane età delle persone coinvolte e persino il contesto di Perugia – una tranquilla e sonnacchiosa città di provincia – contribuirono a far montare il caso. Soprattutto, i media si concentrarono su Knox e Sollecito e su certi loro comportamenti apparentemente enigmatici o ambigui, per esempio quando passarono lungo tempo a baciarsi nel giardino di casa mentre all’interno la polizia stava indagando sulla scena del crimine, poche ore dopo che Kercher era stata trovata morta.

Quando nel 2011 fu assolta per la prima volta e scarcerata, Knox tornò negli Stati Uniti. La sua partenza da Roma e l’atterraggio su suolo americano furono seguiti e trasmessi in diretta da tutti i notiziari. Venne anche organizzata una conferenza stampa all’aeroporto.

Tornata nella sua casa di infanzia, cominciò subito a dare via le vecchie cose della sua camera. «Mi ero abituata a vivere con poco» ha detto al New York Times. «Mi sentivo completamente soverchiata».

Come racconta Bennet, dal 2011 in avanti Knox è passata attraverso fasi in cui ha preferito stare in disparte e in silenzio, e altre in cui ha invece cercato di cambiare con decisione la percezione del pubblico nei suoi confronti. Nel 2013 pubblicò un libro di memorie, e poi cominciò a impegnarsi in ambito giudiziario per offrire assistenza alle persone incarcerate ingiustamente.