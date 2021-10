Le previsioni meteo per domani, domenica 31 ottobre

Secondo le previsioni meteo, domenica 31 ottobre in Italia ci sarà brutto tempo in molte regioni italiane. Al mattino è prevista pioggia in Sicilia, in Sardegna e in Piemonte e ci sarà nebbia nella Pianura Padana. Nel pomeriggio la perturbazione interesserà anche la Lombardia, continuerà a piovere in Sicilia, e ci saranno temporali in Sardegna. Dalla sera il maltempo coinvolgerà quasi tutte le regioni italiane, ad eccezione della costa adriatica: in Marche, Abruzzo, Molise e Puglia sono previste solo nuvole.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.