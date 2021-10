La quarantesima puntata del podcast di Joypad

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

Tra le tante cose che potete fare in questi giorni, c’è sicuramente quella di organizzarvi per Halloween. Certo, l’opzione “dolcetto o scherzetto” è sempre valida, ma Joypad vi suggerisce altro: giocare a qualcosa di davvero spaventoso nella notte più spaventosa dell’anno. In aggiunta si parla anche del deludente State of Play di Sony, dei giochi usciti in questi giorni (Guardian of the Galaxy, Back 4 Blood e Dungeon Encounters) e della nuova edizione dello Scanlendario, un’attività benefica a tema videoludico alla sua seconda edizione. Se cercate qualcosa da giocare, Voice of Cards, Returnal (sempre quello, mica uno nuovo) e Inscryption sono i consigli della settimana.

La puntata si può ascolta qui, sull’app e sulle principali piattaforme, come Spotify, Apple Podcast e Google Podcast.