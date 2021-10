A Catania sono in corso violenti temporali

Da alcune ore a Catania, in Sicilia, sono in corso violenti temporali che hanno provocato allagamenti in varie parti della città, compreso il centro storico. Sono state segnalate interruzioni del servizio elettrico in diversi quartieri e ci sono allagamenti su varie strade, tra cui la statale che collega Catania a Siracusa.

Una donna è morta annegata a Gravina di Catania, poco fuori città: ANSA scrive che secondo le prime ricostruzioni sarebbe scesa da una «vettura invasa dall’acqua» e sarebbe stata travolta. A Misterbianco, a pochi chilometri dal centro, quattro famiglie sono state fatte evacuare dalle loro case per uno smottamento. Finora i Vigili del Fuoco hanno effettuato circa 250 interventi di emergenza.