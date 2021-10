Il primo ministro del Sudan è stato arrestato dai militari

Lunedì il primo ministro del Sudan, Abdalla Hamdok, è stato messo agli arresti domiciliari da un gruppo di militari. La notizia è stata data inizialmente dalla televisione Alhadath TV, con sede negli Emirati Arabi Uniti, che ha citato come fonti alcuni funzionari in forma anonima, ed è stata poi confermata dall’agenzia di stampa Associated Press. Insieme a Hamdok sono stati arrestati anche il ministro dell’Industria, Ibrahim al Sheikh, e quello dell’Informazione, Hamza Baloul, oltre a un consigliere del primo ministro, Faisal Mohammed Saleh.

Le notizie al momento sono confuse, ma diversi giornali stanno parlando dell’arresto di Hamdok come di un possibile colpo di stato da parte dei militari. La corrispondente di Al Jazeera dal Sudan, Hiba Morgan, ha detto che sono in corso anche interruzioni delle linee di telecomunicazione (lo ha confermato l’osservatorio indipendente Netblocks, che ha rilevato un drastico calo nelle connessioni a Internet in Sudan nelle prime ore di lunedì).

⚠️ Update: Internet connectivity in #Sudan is now severely disrupted with further cuts observed from 4:30 a.m. UTC, manifesting in a telecommunications blackout for many, amid reports of an military coup and the detention of senior government officials. ????https://t.co/uVVZKchH5S pic.twitter.com/NuTk3j3xEr — NetBlocks (@netblocks) October 25, 2021

Solo pochi giorni fa migliaia di persone avevano organizzato una grande manifestazione di protesta nella capitale Khartoum per chiedere l’instaurazione di un regime militare, che secondo i manifestanti avrebbe potuto fermare la gravissima crisi economica e politica in corso da tempo.

Il Sudan si trova in condizioni molto precarie da quando, due anni fa, il dittatore Omar Bashir fu costretto a dimettersi a seguito di enormi proteste popolari. Dopo un lungo e difficile negoziato, i movimenti civili che avevano guidato le proteste riuscirono a fare un accordo coi militari per formare un nuovo governo, in cui erano presenti entrambe le componenti (militari e civili). L’esercito, comunque, mantenne grande influenza nel paese. Con quell’accordo fu nominato inoltre Abdalla Hamdok a capo del governo. Hamdok ha 65 anni e in passato era stato vice segretario esecutivo della Commissione Economica dell’ONU per l’Africa.