Le previsioni meteo per domani, lunedì 25 ottobre

Secondo le previsioni meteo, lunedì 25 ottobre la giornata al Nord comincerà con il cielo nuvoloso, ma senza pioggia. Proseguirà con schiarite ad ovest, mentre ad est le nuvole aumenteranno e porteranno qualche pioggia. Anche al Centro e in Sardegna si comincerà con le nuvole, specialmente in Abruzzo e nel basso Lazio, nel pomeriggio arriverà qualche pioggia. Al Sud e in Sicilia il tempo sarà brutto, con piogge e temporali, che si concentreranno specialmente in Calabria e Basilicata.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.