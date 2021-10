Le previsioni meteo per domani, martedì 19 ottobre

Secondo le previsioni meteo, martedì 19 ottobre in Italia ci sarà un tempo sereno o poco nuvoloso al Centro-Sud e prevalentemente molto nuvoloso al Nord, in particolare nella prima parte della giornata, ma senza piogge. Al mattino è prevista nebbia in Pianura Padana e nuvolosità estesa nella maggior parte delle regioni del Nord. Al pomeriggio il cielo sarà coperto in Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli e Emilia-Romagna. Dalla sera il tempo migliorerà al Nord: il cielo sarà ancora coperto in Veneto, nella bassa Toscana e in Umbria e nella notte nel basso Piemonte, nel Lazio interno e in Campania.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.