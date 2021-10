I dati sul coronavirus in Italia di oggi, lunedì 18 ottobre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 1.597 casi positivi da coronavirus e 44 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 2.786 (51 in più di ieri), di cui 358 nei reparti di terapia intensiva (9 in più di ieri) e 2.428 negli altri reparti (42 in più di ieri). Sono stati analizzati 44.424 tamponi molecolari e 175.454 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 3,23 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,09 per cento. Nella giornata di domenica i contagi registrati erano stati 2.435 e i morti 24.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Sicilia (260), Emilia-Romagna (209), Lazio (202), Campania (158) e Veneto (155).

Le principali notizie della giornata

• L’ex commissario straordinario per l’emergenza COVID-19 Domenico Arcuri è indagato dalla procura di Roma nell’inchiesta per l’importazione dalla Cina di 800 milioni di mascherine durante i primi mesi dell’emergenza coronavirus. Arcuri è accusato di peculato e abuso d’ufficio. Ne abbiamo scritto qui.

