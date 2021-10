Una giornata complicata per il governo

Quella di venerdì potrebbe essere una delle giornate più complicate per il governo guidato da Mario Draghi dal suo insediamento, per via dell’entrata in vigore dell’obbligo del Green Pass sui luoghi di lavoro e delle collegate proteste annunciate in aziende, porti e autostrade del territorio nazionale. La principale e più temuta è quella al porto di Trieste, dove i sindacati autonomi da giorni hanno proclamato uno sciopero – non autorizzato – chiedendo l’abolizione dell’obbligo. Il ministero dell’Interno pensa comunque che possano essercene varie più piccole in giro per l’Italia, assieme a quelle autorizzate nelle principali città.

C’è grande incertezza su cosa succederà e su quanto saranno seri ed estesi eventuali blocchi, disservizi e disagi che potrebbero coinvolgere soprattutto i trasporti e la logistica.

Le preoccupazioni riguardano le proteste annunciate, quelle inattese, ma anche l’eventualità che una parte rilevante dei lavoratori di settori strategici – come appunto i trasporti – non potranno lavorare, perché non hanno il Green Pass e non sono riusciti a fare un tampone (le prenotazioni sono molto complicate in queste ore), oppure perché hanno fatto un vaccino non riconosciuto in Italia (molti autotrasportatori dell’Est Europa hanno ricevuto Sputnik). Non è detto comunque che i possibili guai siano sovrastimati, e che i disagi saranno alla fine contenuti: ci si potrà fare un’idea più precisa nel corso della mattinata di venerdì.

L’obbligo del Green Pass sul luogo di lavoro deciso dal governo Draghi quasi un mese fa rimane una delle misure di passaporto vaccinale più rigide ed estese al mondo, di fatto senza eguali tra i principali paesi occidentali. Un po’ come successe nel marzo del 2020 con il primo lockdown, è probabilmente una decisione politica i cui risultati e la cui applicazione sarà osservata con attenzione anche all’estero.

In Italia la misura è stata sostenuta da tutti i partiti che sostengono il governo, nonostante le ripetute critiche della Lega. Ma è stata accompagnata nelle ultime settimane da varie proteste, contenute per partecipazione ma anche violente e preoccupanti come quella che sabato scorso aveva portato all’assalto da parte di gruppi “no vax”, guidati da neofascisti, alla sede della CGIL a Roma.

Per questo la giornata di oggi è particolarmente importante per la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, già accusata di non aver saputo garantire l’ordine pubblico a Roma sabato scorso. Le prime notizie da Trieste indicano che ci sia un migliaio di persone davanti al porto, ma che i dipendenti che vogliono lavorare potranno accedere alle loro postazioni. La preoccupazione della polizia, espressa in una circolare, è che in alcune delle proteste ci sia una «progressiva escalation delle mobilitazioni con ripetuti inviti alla disobbedienza» e un «possibile contrapposizione di gruppi estremisti».

Tutte le cronache politiche comunque segnalano che Draghi sia determinato a non fare concessioni e che, almeno per il momento, il governo non avrà ripensamenti.

In una riunione tra alcuni esponenti del governo – una “cabina di regia” – tenuta ieri si è parlato di decreto fiscale, riporta oggi Repubblica, senza soffermarsi sul Green Pass. Venerdì per le 11 è previsto invece un consiglio dei ministri, ma sempre sul decreto fiscale. Secondo i giornali, l’unica possibile concessione che il governo è disposto a fare, relativamente alle varie richieste di sindacati e datori di lavoro sul Green Pass, è di aumentare il credito di imposta per le aziende sui tamponi ai dipendenti, cioè quello che possono recuperare sulla spesa per i test, dal 30% attuale al 50%.

Non sembra invece una possibilità quella dei tamponi offerti gratuitamente, cioè pagati dallo Stato, una misura che comporterebbe una spesa ragguardevole stimata intorno ai 500 milioni di euro al mese. I lavoratori non vaccinati sono un numero compreso tra 2 e 4 milioni, a seconda delle stime, e dovrebbero fare infatti tra i due e tre tamponi a settimana. Si parla quindi a grandi linee di 1 milione di test antigenici rapidi al giorno, più del triplo di quelli che vengono effettuati in media oggi.

Nelle ultime settimane la media era stata di circa 300mila al giorni: giovedì è stato un giorno prevedibilmente anomalo, con ben 632mila test, un aumento dovuto evidentemente ad alcune centinaia di migliaia di persone che hanno fatto il test per ottenere il Green Pass per andare a lavorare venerdì.

Per quanto riguarda l’aumento delle somministrazioni di vaccino, è visibile un aumento nelle prime dosi nell’ultima settimana, ma come già evidenziato l’introduzione dell’obbligo del Green Pass sul lavoro non ha prodotto un significativo aumento delle vaccinazioni.

Il momento delicato per il governo Draghi, in ogni caso, non finirà oggi indipendentemente da cosa succederà nel corso della giornata. Per sabato infatti è prevista a piazza San Giovanni a Roma una manifestazione in solidarietà con la Cgil per l’attacco subito sabato scorso, e si teme che possano esserci nuovi scontri con militanti di estrema destra e gruppi “no vax”. Domenica e lunedì, poi, ci saranno i ballottaggi delle elezioni amministrative, comprese quelle di Roma, Torino e Trieste, che potrebbero avere delle conseguenze sugli equilibri politici della maggioranza.