I dati sul coronavirus in Italia di oggi, giovedì 14 ottobre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 2.668 casi positivi da coronavirus e 40 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 2.838 (81 in meno di ieri), di cui 359 nei reparti di terapia intensiva (8 in meno di ieri) e 2.479 negli altri reparti (73 in meno di ieri). Sono stati analizzati 111.914 tamponi molecolari e 212.700 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 2,19 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,10 per cento. Nella giornata di mercoledì i contagi registrati erano stati 2.770 e i morti 37.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Veneto (334), Campania (313), Lazio (275), Lombardia (273) e Sicilia (270).

Le principali notizie della giornata

• Martedì il governo ha approvato due Dpcm con le linee guida sui controlli del Green Pass per i lavoratori della pubblica amministrazione e del settore privato a partire da domani, venerdì 15 ottobre, quando il certificato diventerà obbligatorio per tutti i lavoratori. Qui abbiamo messo insieme un elenco di risposte alle domande più frequenti, per chiarire cosa accadrà a partire da venerdì.

• Quella di venerdì 15 ottobre potrebbe peraltro essere una giornata di grande confusione, ritardi, disservizi e problemi per vari settori, specialmente per quello della logistica e dei trasporti.

