Secondo le previsioni meteo per domani, giovedì 14 ottobre, in Italia ci sarà un tempo prevalentemente soleggiato. Al Nord ci sarà il sole tutto il giorno, con qualche nuvola su Alpi e Prealpi e, solo fino a metà mattina, anche in Liguria e nel sud del Piemonte. Anche in Sardegna e nel Centro ci sarà il sole, con qualche nuvola passeggera in Abruzzo. Ci sarà invece un po’ di maltempo al Sud: in Sicilia, in Calabria, in Basilicata e in Puglia pioverà in mattinata, ma si rasserenerà nel pomeriggio.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.