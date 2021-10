Gli scontri durante il corteo dei “No Green Pass” a Roma

Quattro persone sono state arrestate per gli scontri tra manifestanti e polizia avvenuti sabato a Roma durante il corteo organizzato per protestare contro l’obbligo di presentare il Green Pass per tutti i lavoratori a partire dal 15 ottobre. Durante gli scontri un poliziotto e alcuni manifestanti sono stati feriti. Nel corso del pomeriggio alcune persone sono entrate nella sede romana della CGIL, dopo averne sfondato la porta.

Tutto è cominciato verso le 15 in Piazza del Popolo, con una manifestazione che era stata autorizzata dalla Questura di Roma. Secondo quanto scrivono i giornali sarebbero state presenti circa 10mila persone. Da lì si è sviluppato un corteo, a cui si sono aggiunti anche diversi esponenti del partito neofascista Forza Nuova.

Nel corso del pomeriggio alcuni gruppi di persone si sono staccati dalla manifestazione principale e hanno cercato di forzare i posti di blocco della polizia: una parte si è diretta verso via Veneto per raggiungere la sede della CGIL in Corso d’Italia, vicino a Villa Borghese. Tra loro – sono stati fotografati e filmati – c’erano anche Roberto Fiore, fondatore di Forza Nuova, e Giuliano Castellino, capo dell’organizzazione neofascista a Roma. Castellino, che è sotto regime di sorveglianza speciale, è stato fermato dalla polizia.

Alcune persone sono riuscite a sfondare le porte d’ingresso della sede del sindacato e a entrare, arrivando fino al quarto piano, dove si trova l’ufficio del segretario nazionale Maurizio Landini. La polizia sta indagando sui danni all’edificio, in particolare ad alcune opere d’arte.

Sia all’ingresso di Villa Borghese che nei pressi della sede del governo, Palazzo Chigi, i manifestanti hanno attaccato le camionette della polizia, che ha cercato di respingere l’assalto con la forza, utilizzando anche idranti.

Anche a Milano c’è stata una grossa manifestazione contro il Green Pass, peraltro non autorizzata, che è cominciata nel pomeriggio a Piazza Fontana ed è proseguita fino a tarda sera. Non ci sono stati scontri come quelli di Roma, ma tre persone sono state lievemente ferite e quattro persone sono state arrestate. I manifestanti hanno provato a entrare nella Stazione Centrale ma sono stati bloccati dalle forze dell’ordine.