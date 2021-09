Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza che istituisce corridoi turistici Covid-free per mete turistiche extra UE

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza che istituisce in via sperimentale, e con precisi protocolli di sicurezza, dei “corridoi turistici Covid-free” per mete fuori dall’Unione Europea. Le mete coinvolte sono sei: Aruba, Maldive, Mauritius, Seychlles, Repubblica Dominicana e Egitto (solo Sharm El Sheikh e Marsa Alam). Le regole stabilite dall’ordinanza saranno valide sia per i voli diretti verso queste mete che per quelli che fanno scali intermedi.

Nell’articolo 1 dell’ordinanza si dice che «sono considerati “corridoi Covid-free” tutti gli itinerari in partenza e in arrivo sul territorio nazionale finalizzati a consentire la realizzazione di viaggi turistici controllati, compresa la permanenza presso strutture ricettive selezionate, secondo specifiche misure di sicurezza sanitaria idonea a garantire che i servizi fruiti siano resi nel rispetto delle norme e cautele per la prevenzione del rischio di contagio da Covid-19».

Per poter rientrare in questi corridoi è necessario avere il green pass o delle certificazioni equivalenti, e sarà necessario presentare, al momento dell’imbarco, la certificazione di essersi sottoposti nelle 48 ore precedenti a un tampone risultato negativo. Se il viaggio dura 7 o più giorni, poi, sarà necessario sottoporsi a un nuovo tampone durante il soggiorno nella località turistica.

Al rientro in Italia, se al momento dell’imbarco si è presentato il risultato negativo di un tampone eseguito nelle 48 ore precedenti, si è esentati dall’obbligo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario.

A monitorare l’andamento dell’iniziativa sperimentale sarà un tavolo tecnico istituito dal ministero della Salute e a cui parteciperanno anche i ministeri del Turismo e degli Affari esteri, oltre a rappresentanti della cooperazione internazionale, operatori turistici e aeroportuali.