Gli elettori di San Marino hanno deciso che l’aborto sia permesso

Il sì alla possibilità di abortire legalmente ha vinto nel referendum che si è tenuto domenica nella repubblica di San Marino: con una maggioranza larghissima e un totale del 77,3% contro un 22,7% di contrari. In termini assoluti oltre 11mila voti contro 3200 circa.

Finora a San Marino l’aborto è stato un reato punibile con il carcere sia per la donna che interrompe la gravidanza sia per chi la aiuta. San Marino è uno dei pochissimi posti in Europa dove abortire è illegale o comunque fortemente limitato, assieme a Città del Vaticano, Malta, Andorra, Liechtenstein e Polonia: il referendum si è tenuto dopo 18 anni di tentativi di depenalizzare l’interruzione volontaria di gravidanza, fino a oggi falliti. Il quesito del referendum domandava: “Volete che sia consentito alla donna di interrompere volontariamente la gravidanza entro la dodicesima settimana di gestazione, e anche successivamente se vi sia pericolo per la vita della donna o se vi siano anomalie e malformazioni del feto che comportino grave rischio per la salute fisica o psicologica della donna?”.

L’affluenza al referendum è stata di circa il 41% degli aventi diritto.