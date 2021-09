La trentottesima puntata del podcast di Joypad

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

In questa puntata di Joypad si parla sopratutto dei giochi più interessanti che sono usciti nelle ultime settimane: Kena: Bridge of Spirits, The Artful Escape, Lost in Random, Life is Strange: True Color e Deathloop, che sta piacendo davvero a tutti. In attesa poi della versione Director’s Cut di Death Stranding, di cui Matteo Bordone non smette mai di parlare, si affronta la questione del nuovo modello di Switch: vale la pena comprarlo se avete già quello vecchio? I consigli della settimana ruotano invece intorno alla versione PS5 di Ghost of Tsushima, amata e odiata da almeno due componenti di Joypad su tre e Eastward, interessante gioco di ruolo uscito da poco su PC e Switch.

La puntata si può ascolta qui, sull’app e sulle principali piattaforme, come Spotify, Apple Podcast e Google Podcast.