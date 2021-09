La Nazionale maschile di pallavolo è in finale agli Europei

La Nazionale italiana maschile di pallavolo giocherà la finale agli Europei dopo aver battuto la Serbia per 3 set a 1 nella semifinale che si è giocata sabato sera a Katowice, in Polonia. L’Italia affronterà in finale la Slovenia, che nell’altra semifinale ha battuto proprio la Polonia. La partita è in programma domenica alle 20. La nazionale italiana maschile di pallavolo non gioca la finale degli Europei dal 2013; due settimane fa quella femminile aveva vinto gli Europei di categoria battendo in finale la Serbia.