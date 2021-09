I dati sul coronavirus in Italia di oggi, venerdì 17 settembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 4.552 casi positivi da coronavirus e 66 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 4.514 (35 in meno di ieri), di cui 525 nei reparti di terapia intensiva (6 in meno di ieri) e 3.989 negli altri reparti (29 in meno di ieri). Sono stati analizzati 99.244 tamponi molecolari e 185.335 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 4,39 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,10 per cento. Nella giornata di giovedì i contagi registrati erano stati 5.117 e i morti 67.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Sicilia (602), Toscana (494), Campania (477), Emilia-Romagna (473) e Veneto (463).

Le principali notizie della giornata

• Giovedì sera il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato che dal prossimo 15 ottobre il Green Pass sarà obbligatorio per i lavoratori sia del settore pubblico che del privato. È il più drastico ed esteso provvedimento di questo tipo approvato finora in Europa, e uno dei più rigidi al mondo. I lavoratori coinvolti dall’obbligo di aver ricevuto il vaccino, o in alternativa di presentare un risultato negativo e recente di un tampone o un certificato di guarigione dalla COVID-19, sono circa 23 milioni, secondo le stime citate dal ministro Renato Brunetta: nel 2019, l’INPS calcolava che i lavoratori dipendenti e autonomi in Italia fossero circa 25,5 milioni.

