Novak Djokovic non ha vinto il Grande Slam

Il tennista serbo Novak Djokovic ha perso la finale degli Us Open contro il russo Daniil Medvedev, e perciò non è diventato il primo tennista maschio a vincere il Grande Slam, cioè tutti e quattro i principali tornei di tennis al mondo – Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e Us Open – nella stessa stagione da quando lo fece Rod Laver nel 1969. Medvedev ha vinto per 3 a 0 (6-4 6-4 6-4) e ha ottenuto così il suo primo Slam in carriera.

Djokovic ha iniziato male la partita, ma a differenza delle precedenti non è riuscito a riprendersi man mano: non è sembrato avere la sua solita fisicità e scioltezza, e ha fatto molti errori di cui Medvedev ha approfittato. A un certo punto del terzo set ha rotto una racchetta per la frustrazione.

Una vittoria agli US Open, e il raggiungimento del Grande Slam, sarebbe stato il più grande risultato della carriera di Djokovic, come aveva detto lui stesso, oltre a quella che lo avrebbe fatto superare Roger Federer e Rafa Nadal, a pari merito con lui a 20 Slam vinti.