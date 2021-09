Le previsioni meteo per domenica 12 settembre

Secondo il servizio meteo dell’Aeronautica Militare, domenica sarà una giornata prevalentemente serena in quasi tutta Italia. Di mattina potrebbe piovere soltanto in provincia di Crotone e nel salentino; di pomeriggio le perturbazioni si sposteranno nella zona del golfo di Tarano, e sarà nuvoloso anche in Calabria. Di sera la situazione migliorerà e sarà sereno quasi ovunque con l’eccezione della Sardegna, mentre di notte sarà nuvoloso nel Nord-Ovest, ma senza pioggia.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.