Le previsioni meteo per domani, sabato 4 settembre

Le previsioni del tempo per domani, sabato 4 settembre, dicono che non ci sarà bel tempo. Al Nord sarà nuvoloso un po’ dappertutto, con addensamenti e isolati temporali e piogge soprattutto nel pomeriggio in Trentino-Alto Adige, sulle Alpi, sulle Prealpi e sugli Appennini. Anche al Centro ci saranno piogge e temporali: nel Lazio arriveranno già al mattino, mentre sulle altre regioni inizieranno nel pomeriggio per poi attenuarsi in serata (tranne in Abruzzo e nelle Marche, dove continueranno). Anche in Sardegna sarà nuvoloso e pioverà, soprattutto nel pomeriggio. Ci saranno temporali anche al Sud: in Campania arriveranno già in mattinata, e si diffonderanno poi sulle altre regioni.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.