I dati sul coronavirus in Italia di oggi, mercoledì primo settembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 6.503 casi positivi da coronavirus e 69 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati in ospedale sono 4.771 (25 in meno di ieri), di cui 540 nei reparti di terapia intensiva (4 in meno di ieri) e 4.231 negli altri reparti (21 in meno di ieri). Sono stati analizzati 121.294 tamponi molecolari e 182.423 test rapidi antigenici. La percentuale di tamponi molecolari positivi è stata del 5,12 per cento, mentre quella dei test antigenici dello 0,15 per cento. Nella giornata di martedì i contagi registrati erano stati 5.498 e i morti 75.

Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Sicilia (1.155), Veneto (691), Lombardia (688), Toscana (538), Campania (491).

Le principali notizie della giornata

• Da oggi, mercoledì primo settembre, cambiano alcune regole sul Green Pass, ovvero il certificato che attesta di aver ricevuto almeno una dose di un vaccino contro il coronavirus, di essere risultati negativi a un test nelle 48 ore precedenti o di essere guariti dalla COVID-19 da meno di sei mesi. Come abbiamo raccontato qui, diventa obbligatorio esibirlo sui trasporti a lunga percorrenza, mentre verrà richiesto sia al personale scolastico che agli studenti universitari.

• Oggi, mercoledì primo settembre, è scaduta la sospensione dei pagamenti verso l’Agenzia delle Entrate che era stata introdotta dal governo per agevolare i contribuenti nel periodo della pandemia da coronavirus ed era stata prorogata fino al 31 agosto. Lo abbiamo spiegato meglio qui.

