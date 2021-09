Oggi l’Agenzia delle Entrate ha inviato le prime cartelle esattoriali dopo il blocco per la pandemia

Oggi, mercoledì primo settembre, è scaduta la sospensione dei pagamenti verso l’Agenzia delle Entrate che era stata introdotta dal governo per agevolare i contribuenti nel periodo della pandemia da coronavirus ed era stata prorogata fino al 31 agosto. Da oggi fino alla fine del 2021 dovranno essere pagare circa 4 milioni delle 20-25 milioni di cartelle esattoriali attualmente esigibili dall’Agenzia delle Entrate. In particolare, la legge di conversione del Decreto Sostegni bis stabilisce che i pagamenti delle rate scadute lo scorso anno e rateizzate dovranno essere pagate entro l’ottobre del 2021, mentre le rate di febbraio, marzo, maggio e luglio 2021 dovranno essere pagate in un’unica soluzione entro il prossimo 30 novembre.