C’è stata un’esplosione fuori dall’aeroporto di Kabul

Giovedì pomeriggio c’è stata un’esplosione fuori dall’aeroporto internazionale di Kabul, quasi certamente un attentato terroristico, in un’area particolarmente affollata dalle persone che da giorni stanno cercando di superare i controlli e i cancelli per imbarcarsi su uno degli aerei militari che stanno compiendo le operazioni di evacuazione di stranieri e afghani dall’Afghanistan. Per il momento le informazioni sono confuse. Il dipartimento della Difesa statunitense ha confermato che c’è stata un’esplosione, ma ha aggiunto di non avere informazioni su morti e feriti. I talebani, che controllano l’area all’esterno dell’aeroporto, hanno detto che almeno 13 persone sono state uccise.

Sui social e sui media locali stanno iniziando a circolare informazioni e immagini di civili afghani rimasti feriti, alcuni gravemente, e di scene caotiche di fronte a un ospedale di Kabul. I giornali americani, tra cui Reuters e il Wall Street Journal, hanno parlato di feriti anche tra i militari statunitensi.

Picture from near Baron Gate, Kabul airport. Explosion just now. #Afgahnistan pic.twitter.com/jypJkS0YxJ — Gareth Browne (@BrowneGareth) August 26, 2021

Non si ha ancora la certezza assoluta che sia stato un attacco terroristico, ma al momento sembra l’ipotesi più probabile. I giornalisti sul posto stanno infatti parlando di un attacco suicida accompagnato da diversi spari, forse compiuto di fronte a un accesso situato nella parte orientale dell’aeroporto e non lontano dal Baron Hotel, particolarmente usato dai cittadini britannici. Sono comunque notizie non confermate da prendere molto con le molle.

This evening's attack on KBL occurred just outside Abbey Gate near the Baron Hotel. This particular area of the facility has a strong British presence. pic.twitter.com/aN4F5DrLiG — The Intel Crab (@IntelCrab) August 26, 2021

Già da questa mattina Stati Uniti e Regno Unito avevano invitato i propri cittadini a rimanere lontani dall’aeroporto, per l’alto rischio di attentati da parte dell’ISIS-K, divisione afghana dello Stato Islamico, nemica dei talebani e di al Qaida. Non si sa ancora se l’attentato sia stato compiuto dall’ISIS. Dopo l’esplosione, comunque, diverse ambasciate straniere hanno invitato i propri cittadini ad allontanarsi immediatamente dall’area dell’aeroporto, per il rischio di un secondo attacco.