Sono iniziati i campionati di calcio, con il pubblico

Nel fine settimana sono iniziati i maggiori campionati di calcio d’Europa: la Premier League inglese, la Liga spagnola e la Bundesliga tedesca. Si sono aggiunti alla Ligue 1 francese, iniziata già da due settimane, e il prossimo weekend inizierà anche la Serie A italiana. Dopo un anno e mezzo di partite senza o con un numero ristretto di spettatori, i campionati sono cominciati con il pubblico di una volta, o quasi. La Premier League è tornata alla capienza massima, in Bundesliga gli stadi sono aperti al 50 per cento (con capienza massima di 25mila spettatori) mentre in Spagna la Liga permette una capienza del 40 per cento. In Italia tutti gli stadi saranno aperti al 50 per cento.

È ancora presto per poterlo dire con certezza, ma a giudicare dai risultati del fine settimana si può notare come le squadre abbiano beneficiato del ritorno dei loro spettatori. Su dieci partite di Premier League, sette sono finite con una vittoria della squadra di casa, quattro delle quali con almeno tre gol segnati: Chelsea, Everton e Watford hanno segnato tre gol ciascuna, il Manchester United ha battuto 5-1 il Leeds.

In Bundesliga c’è stata una sola vittoria in trasferta, e il Bayern Monaco ha pareggiato all’esordio in casa del Borussia Mönchengladbach. Nella Liga le uniche due vittorie in trasferta sono state quelle di Atletico e Real Madrid, prima e seconda nella passata stagione.

